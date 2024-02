Seeniorid kogunevad taas

2024. aastal on mess 10. märtsil kell 12-16 Pärnu Kaubamajakas. Messi eriteema on ISE ILU TEGIJA. Seetõttu on messil lisaks tavapärasele messiprogrammile oma kaunist loomingut näitamas ja müümas 60+ käsitöölised ja kunstnikud, nobedate näppudega ilutegijad, rahvariidemeistrid, näputööharrastajad ja kunsti- ning käsitööseltsid. Messil osalemine on tasuta.