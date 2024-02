Endine olümpiasportlane kutsub suusatajaid Pariisi

Tamsalu-Neeruti rajad on olnud esimeseks harjutuspaigaks mitmetele olümpiasportlastele. “Kaarel Nurmsalu on öelnud, et meie väikesest linnakesest on välja kasvanud kõige enam olümpiasportlaseid. Ma täpseid fakte ei tea, aga spordimaastikule on siit jõudnud nii murdmaa- kui laskesuusatajaid ning kahevõistlejaid. Suusakultuuri hoitakse meie kandis au sees ning annan treeneritööga sellesse ka oma panuse,” lubab Ots.

Eestis peetavad maratonid on Kaili Otsa sõnul rahvasuusatajatele jõukohased. “Sellest põhimõttest on korraldajad üldjuhul lähtunud ning ka kinni pidanud. Rajad on korralikult tähistatud ja profiili mõttes on ohtlikumad kohad enamasti välja jäetud. Laugeid lõike on palju, mis mõnes mõttes võib suusatajale just keeruline olla, sest seal peab edasi liikumiseks tööd tegema. Samas, kes soovib endale suuremat väljakutset, võib naabrimehega võidu teha,” utsitab treener ja lisab, et Tamsalu-Neeruti maratoni radadel pakub elamuse ka väga mitmekesine loodus.

Innustuseks kõikidele rahvasuusatajatele ütleb treener, et tema käe all suusatamist taasavastavad naised on end poolmaratonidele juba kirja pannud. “Nad on sellised nii-öelda algajad täiskasvanud, kes õpivad suusatama, tuletavad vanu oskusi meelde ja kuna eesmärgid innustavad õue treenima minema, siis nemad on vägagi altid mõned etapid kaasa tegema. Olen kindel, et nad saavad hea elamuse ja annan selleks kaasa kõik oma kogemustepagasis olevad nipid.”

Tamsalu-Neeruti maratoni peakorraldaja Vahur Leemets hoiab suusarajal silma peal ja ütleb, et on valmistunud erinevateks stsenaariumiteks. “Täispikal maratonirajal lumeolud sõitu korraldada ei luba. Tänase seisuga tuleb suusasõit kahel ringil ning saab alguse Pariisist. Lõpliku otsuse teeb ilmataat neljapäeval ning meie jagame osalejatele infot nii võistluse sotsiaalmeedialehel kui Estoloppeti veebilehel,” lubab Leemets.

25. Tamsalu-Neeruti Maraton peetakse 3.veebruaril algusega Pariisi puhkekülast.