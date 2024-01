Järva vald soetas suusaradade rajamiseks erilise viguri

Järva valla spordikeskuse juhataja Jaak Tammik selgitas, et rullil on reguleeritav jäätera ja rulli sulalume puhastuskamm (hoiab rulli puhtana). Kangist üles tõstetav triibu lohisti on kummil ja mitmeosaline, rada kopeeriv, metallist eelteraga. Klassikajälje tõmbaja on kangist tõstetav, transpordiks kokku klapitav, klassikajäljesügavus reguleeritav vastavalt lume paksusele.