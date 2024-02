Järvamaale elama kolinud pere esimeseks tööjärjeks oli kaevuda maasse

Eelmisel aastal sai rahastuse puurkaevu ja kanalisatsiooni rajamiseks ka Marianne Metsson, kelle sõnul lastega maale kolides oligi kõige suurem väljakutse hakkama saada vee ja kanalisatsioonita. „Oleks ebatõenäoline käia kolm aastat naabri juurest kanistriga vett nurumas, kuigi naabril poleks selle vastu ilmselt midagi, sest naabritega on meil vedanud. Oma maa pealt saadav vesi on aga ikka oma vesi ning kui kuivkäimla asemel saab WCd kasutada, on peaaegu kõik mugavused maal elamiseks olemas,“ sõnas Metsson.

Tema sõnul oli kogu protsess väga lihtne ja arusaadav. „Kindlasti on selline toetus maale elama kolides suureks abiks,“ sõnas ta ja lisas, et suurima puudusena saab välja tuua selle, et kui kõik saavad korraga vastuse, võivad ettevõtetel tekkida järjekorrad ning kõiki töid ei pruugi enne külma valmis saada. „Kaevuga meil läks nii, et esimesel suvel ei saanudki vett, sest külmad tulid peale ning pidime ootama järgmist hooaega. Kanalisatsiooni puhul olime targemad ning vestlesime vahetpidamata kaevuritega, et nad kindlasti esimesena meid võtaks, kui positiivne vastus saabub,“ lausus ta.