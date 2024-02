Üks Järvamaa omavalitsus tegi aastaga 20 tehingut ja teenis 550 000 eurot

Omavalitsuse üks ülesandeid on korrastada kinnisvara, mis vallale kuulub. Tihtipeale on vara saadud eelmistelt valdadelt või on inimesed vara vallale pärandanud. Kuna palju sellist vara on halvas korras, on Järva vald pidanud mõistlikuks see ära müüa, et anda kinnisvarale uus hingamine.