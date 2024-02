Esna Galeriis avatakse Ene Mihkelsoni tekstide näitus

“Ene Mihkelsoni vanemad olid pärit Järvamaalt, Lõimetsa (tänapäeval Käsukonna) ja Tammeküla küladest ning ka ta ise on sündinud just Tammekülas 1944. aastal. Kolm aastat varem oli taganev Punaarmee hävituspataljon suure osa selle piirkonna küladest maha põletanud.”

Sakova sõnul on oluline teada sedagi, et kirjaniku vanemad Evi ja Heinrich Mihkelson olid alates 1949. aastast sunnitud end nõukogude võimu eest varjama metsas just Koeru-Koigi-Päinurme piirkondades ning Ene kasvas üles oma tädi hoole all elades ja õppides mitmetes mõisakoolides: Rägaveres, Karitsal, Kabalas ja Rakveres.