Regiooni parimad mudelistid kogunevad Paidesse

Paide mudeliringi eestvedaja Tarmo Alt kinnitas, et nädalavahetusel onspordihallis koos Eesti mudelisõitjate paremik ja loodetavasti ka esindajad Lätist ja Leedust. „Võistluste korralduseks ehitatakse E-Piim spordihalli regiooni konkurentsitult suurim võistlusrada. Juba kolmandat korda on rajameistriks on Paides mudelispordiga alustanud ja Eesti paremikus sõitev Randolf Alt,” avaldas ta. „Raja ehitus toimub reede päeval, õhtul on treeningsõidud. Laupäeval ja pühapäeval toimuvad võistlused nii kahe- kui nelikveolistele elektribagidele. Osalema oodatakse vähemalt 60 autot ja loodetavasti ka palju pealtvaatajaid.”