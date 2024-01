Laskurid näitasid Viljandimaal täpset kätt

Järvamaa laskespordiklubi treener Kristina Kiisk tunnistas, et võistlused läksid neile kenasti. „Kui mullu jõudis minu kasvandikest juunioride meistrivõistlustel finaali üks noormees ja sai lõpuks viienda koha, siis tänavu oli finaalis juba kaks meie laskurit, üks püssis ja üks püstolis,” avaldas ta. „Finaalipääs on juba iseenesest suur asi.”

„Minu tütar Annemarii, kes sellest aastast ka Järvamaa klubis laseb, lasi oma isiklikule 31 silma otsa ja saavutas kokkuvõttes vägagi arvestava tulemusega kaheksanda koha kuni 18-aastaste püstolineidude seas. Märkimist väärib fakt, et ta on kõigest üheksaaastane,” tõi Kiisk välja. „Teine tegija oli Heleriin Rander, kes augusti lõpus lasketrenni tuli, alles novembris püsti asendist laskma hakkas, kuid kõigest mõne kuuga on temast saanud tugevaim Järva maleva ja maakonna naispüssilaskur. Tema tulemus pühapäeval, mis oli pea 10 silma isikliku rekordi parandust, on juba igati võrreldav nende noortega, kes on mitu aastat trennis käinud.”