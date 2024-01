Liiklejad saavad Mäo ja Peetri vahel väga täpset teavet teeolude kohta

Muutuva teabega liiklusmärgid tervitavad Järvamaa liiklejaid enim kasutatavatest teedest Mäo ja Tallinna vahel. Kõige muutuvamad ongi need just talviste teeoludega, kus piirkiirus võib olla soovituslikult ühel hetkel 70 km/h, aga samas mõnikümmend kilomeetrit edasi ka 100 km/h.

Liiklusjuhtimiskeskuse liiklusinfo koordinaator Brita Puusemp ütles, et neil on pidev ülevaade tee seisundist, sealhulgas informatsioon, kas tee on jääs, lumine, soolaniiske või midagi muud. „Lisaks jälgitakse teekaredust, veekihi paksust, sajuintensiivsust ja muid ilmastikutingimusi, mis mõjutavad sõiduolusid. Nii kohandatakse muutuva teabega liiklusmärkidel kiirust tegelikele andmetele tuginedes," selgitas ta.

Uuendatud juhtimisreeglid on välja töötatud varasemate talvede analüüsil, muutes need veelgi rohkem andmepõhiseks ja terviklikumaks. Peale kiiruse põhjendatud langetamise, võimaldavad reeglid suurendada kiirust ohutult seal, kus tingimused seda lubavad, aidates kaasa liiklusvoogude sujuvusele. „Infotabloodelt on liiklejatel võimalik saada infot, mis on neile antud teelõigul liigeldes kõige olulisem,“ selgitas Puusemp.