Otepää talverallil näeb ka Järvamaa taustaga sõitjaid

Hoolimata viimastel päevadel püsinud soojakraadidest on olud hetkel Otepääl endiselt talvised ja ralli toimub täies mahus. “Olud on endiselt talvised ja loodame, et lähipäevade sulailm teid ei kahjusta,“ sõnas võistluse juht Marko Koosa. „Stardinimekirjaga olen rahul, kuna Eesti kohalik paremik on kohal ning igas klassis peaks jaguma piisavalt põnevust.“

Otepää talveralli 2024 stardirivi avavad EMV2 klassis võistlevad ja möödunud aastal Otepää ümbruses sõidetud võistluse kolmandal kohal lõpetanud Gregor Jeets / Timo Taniel (Škoda Fabia Rally2 evo). Koos Jeetsi / Tanieliga on EMV2 klassis startimas seitse võistluspaari.

Gregor Jeets: “Kuna plaan on minna sõitma Rootsi rallit, siis sai soojenduseks valitud just Otepää talveralli. Peamine eesmärk on eelkõige saada tagasi piikrehvide tunnetus ning enesekindlus lumel. Kindlasti ei saa ralli meie jaoks lihtne olema, kuna sõidame Rootsi ralli rehviga (7mm naast), aga konkurendid võivad kasutada pikema naastuga rehve. Sellest olenemata on meie esmaeesmärk lõpetada ralli, saada juurde kogemusi lumel ning saada aimu seadistusest Rootsi ralliks.“

Pärast kaheaastast pausi on Otepääl stardis Karl Martin Volver / Margus Jõerand, kes tulevad starti EMV1 klassi kuuluva Škoda Fabia Protoga.