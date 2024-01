Mitukümmend tuhat inimest said Selverist isikut tõendava dokumendi

"On hea meel tõdeda, et Eesti inimesed on uut mugavat võimalust rohkesti kasutanud. Dokumentide väljastamine Selveri infoletist on inimestele andnud võimaluse oma aega paremini planeerida, ühildades poeskäik dokumendi kättesaamisega," ütles Selveri juht Kristi Lomp.