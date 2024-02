Kinnistul on lagunenud töökoda ja kahe kuuri varemed. Kinnistul on jäätmeid. Kaev ja kanalisatsioon puudub. Elektri võrguleping puudub. Elektrivõrgu liitumispunkt pole kasutusel aastast 2014. Liitumispunkti taastamiseks on vaja tellida võrgu taastamine, paigaldada arvesti ja määrata liitumispunkti asukoht.