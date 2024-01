Kui veebruaris päike juba natuke soojendab, läheb sirelipõõsastes ja hekkides lahti varblaste entusiastlik säutsumine. Kevad on kaugel, kuid varblasele jätkub vähesest, et hing rõõmust laulma hakkaks.

Varblasi on meil kaht liiki – koduvarblane ja põldvarblane. Välimuse järgi on neil kahel lihtne vahet teha. Põldvarblane kannab peas punakaspruuni baretti, heledaid põski ehivad mustad laigud. Põselaigud on hea tunnus, mille järgi lindu tuvastada. Isane ja emane põldvarblane on ühesuguse välimusega­.