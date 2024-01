MTÜ Türi Tervisejooksud üks eestvedajaid, Vadim Gritšenko, ütles, et asjaosalistele jõudis eelmisel sügisel kohale kurb tõdemus, et Järvamaa on tõepoolest Eesti maratonide kaardil valge laik. «Maratonijooksjad on selline omapärane spordirahvas, et neil on tihtilugu kombeks maratone kollektsioneerida. Paljud võtavad näiteks eesmärgi joosta aastaga läbi maraton igas maakonnas. Ainus, kus neil seda seni teha pole õnnestunud, on Järvamaa,» lausus ta.