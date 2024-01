Kohalikud korvpalli esivõistlused said hoo sisse

Järvamaa korvpalli liiga arvestuses teeb sarjas kaasa seitse ja rahvaliiga sarjas kuus meeskonda. Turniiri üks eestvedajaid Martin Kivimäe ütles, et vaid Viking Window meeskond ei osale rahvaliigas, kõik ülejäänud mängivad aga kahel rindel. "See ei tähenda muidugi topeltmänge, sest arvestus on kahel erineval turniiril ikka üks," selgitas ta.