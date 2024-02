Talendikas noormängija liitus Paide Linnameeskonnaga

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams sõnas, et Kristal on küll väga noor, ent suure arengupotentsiaaliga. “Kristal on kahtlemata üks andekamaid noori jalgpallureid, kes viimastel aastatel Eesti jalgpalliväljakutelt suurde pilti kerkinud. Näeme, et teda usaldades, tema arengut õigesti ja tasakaalukalt suunates on temas väga suur potentsiaal kõrgel tasemel läbilöögi tegemiseks, seda ka Eestist väljaspool. Ta on veel väga noor mängija, kuid tal on juba täna suurel hulgal mängukogemust nii meeste- kui ka noortekoondiste kaudu rahvusvahelises jalgpallis,” lausus ta.