Wittensteini tegevusmuuseumis avatakse postiajaloo näitus ja esitletakse teemakohast raamatut

Mahukasse ingliskeelsesse raamatusse on kokku kogutud Eesti postivagunitemplid saadetistel autori enda ja teiste raudtee-ajaloo huviliste kogudest. Raamatus on esitletud erinevad postisaadetised alustades trükitööst ning lõpetades õhuposti saadetistega, mis kõik on teele pandud postivagunitest. Postivedu Balti raudteel algas 2 päeva pärast liikluse algust, 7. novembril 1870 ehk 153 aastat tagasi. Postivaguni tähtsust ei tohiks me kuidagi alahinnata, see oli sellel perioodil kõige kiirem posti edastamise viis – sisuliselt nagu täna elektronkirjad. "See raamat ja näitus on põnev uurimisvara kõigile, keda huvitab postiajalugu ja meie raudteepärand, samuti nendele, kes isegi ehk kunagi mõne saadetise postivagunist teele on pannud ja tegelikult ka kõigile kollektsionääridele, kes on mõelnud, et ei tea, kas sellel saadetisel postivaguni templiga ka mingit väärtust on," jagab Hanschmidt soovitusi.