Vähipäeval süüdatakse Paides ja Türil küünlaid

Vähiliit paneb südamele, et vähihaiguse ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks on võimalik inimesel endal palju ära teha. Oluline on tõsta inimeste teadlikkust võimendades sõnumit - vähki saab ennetada ja varakult avastada, mis aitaks oluliselt vähendada vähki haigestumist ja seeläbi suremust.

Eestis on valminud vähitõrje tegevuskava aastateks 2021–2030, mis on suunatud vähi süsteemsele ennetamisele, varasele diagnoosimisele ja ravi kättesaadavuse tagamisele. Loe lisaks- siit.

Maailma vähipäev ( World Cancer Day) toimub igal aastal 4. veebruaril ja on pühendatud vähivastasele võitlusele. Seda organiseerib The Union for International Cancer Control's (UICC), kuhu kuulub 1200 liiget 172 maalt.

Eesti Vähiliit on UICC ametlik liige alates 1993. aastast ja lähtub oma tegevustes rahvusvahelistest põhimõtetest. Eesti Vähiliit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgid on suunatud vähktõvevastasele võitlusele ja selle edendamisele Eestis.

Täpsemalt saad lugeda liidu kodulehelt.