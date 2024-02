GALERII ⟩ Kirjanik Ene Mihkelsoni pärand tõi Esna galerii rahvast täis

Kui Anton Hansen Tammsaare ning tema Vargamäe-maastikud on Eesti üks tuntumaid kirjanduslugusid, siis on veel üks Järvamaalt pärit kirjanik märksa hilisemast ajast, Ene Mihkelson, kelle loomingu üks läbivaid motiive on samuti Kesk-Eesti maastikud.