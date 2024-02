Paide kunstnik viis kurvikad modellid aktimaalidega Raikküla kultuurikeskusesse

Raija Merilä vormikaid aktimaalei on saanud Eestis näha peaaegu tema enda Kodugaleriis ja Paide Kunstigaraazis. Raija on väga produktiivne. Tema loomingud koostuvad ning maastikuist kui ka inimeste piltidest.

Mitmed teosed on maalitud klassikalises stiilis õlivärvidega. Kunstnik on kasutanud ka autoritehnikaid ehk krundinud lõuendid akrüül- ja kipsimassa ja kaunistusliivaga ning saanud nõ kolmemõõtmelise mulje. Teosed on maalitud peaaegu pintsliga aga Raija on loonud mõned näituseteosed ka ainult paletinoaga. Näitusel on näha ning suuri kui ka väiksemaid aktimaalei.