Turvaekspert selgitab: neli probleemi, mis kaasnevad isepaigaldatud valvelahendustega

Pettumus on kiire tulema

“Pea iga nädal tuleb meie jutule kliente, kel on kodus isetehtud süsteem ja tekkinud soov seda kombineerida meie ööpäevaringse valvega,” räägib G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala. “Selliseid do-it-yourself lahendusi pole aga võimalik turvafirmaga liita, sest need ei vasta meie nõuetele.”

Selleks, et professionaalne valvesüsteem saaks toimida, on vaja saatja ja vastuvõtu poolt. Lihtsamalt öeldes on tarvis, et sinu kodu valvesüsteem suudaks edastada häireteateid turvafirma juhtimiskeskusesse. Info peab jooksma kindlas protokollis, aga n-ö kodukootud lahendused seda ei võimalda.

Niisiis ostetakse pealtnäha nutikad vidinad kokku, kuid hiljem selgub, et kasu neist õieti polegi. Esiteks ei saa neid turvafirmaga siduda ja teiseks ei pruugi ka nende töökindlus väga heal tasemel olla. Tulemuseks on pettunud klient.

Lihtsalt kallid mänguasjad

Pärjala möönab, et vahel on nutika kodulahenduse protokoll küll vastanud G4Si nõudmistele, kuid süsteemi katsetamisel on ilmnenud mitmed puudused. Näiteks ei tule kõik häireteated läbi või katkeb aeg-ajalt ühendus – selline süsteem ei ole turvaline.

“Oleme mõnda soodsat lahendust suisa aastaid katsetanud, teinud seda paremaks ning andnud tootjalegi tagasisidet. Lõppkokkuvõtteks on ikka selgunud, et tegemist on lihtsalt mänguasjaga, mis pole mõeldudki professionaalseks kasutamiseks,” nendib Pärjala.

Voolu pole, on kodu kaitseta