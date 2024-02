2023. aasta pettusjuhtumite ülevaade: kõik tipud on ületatud

Oleme astunud rongile, mis kogus 2023. aastal tohutult kiirust. Pettusi koheselt peatada pole võimalik, küll aga saame seda rongi oluliselt pidurdada. Peamiseks põhjuseks, mis Eestis nii suurel hulgal raha kuritegevusse voolab, on meie inimesed. Meie ühiskonna teadlikkus on jätkuvalt liiga madal, et sellele kihutavale rongile kiirelt pidurit tõmmata - teadmised, et hinnata kriitilisi olukordi ja tunda ära ohte, on väga madaldad.