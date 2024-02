Veel 300 eesti keele rääkijat saab tulla Keelesõbra programmi mentoriks

Keelesõbra programmiga on liitunud pea 700 eesti keele rääkijat, kes on valmis keeleõppijatega regulaarselt igapäevastel teemadel vestlema, et aidata neil eesti keeles sama hästi rääkida. Veel 300 huvilist on oodatud registreeruma eesti keele mentoriteks tänase päeva lõpuni.