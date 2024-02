Majandustulemused 2023: Hesburgeri müük kasvas Eestis 15%

Hesburger on 40 aastase ajalooga ja suurim restoranide kett Soomes ja Baltikumis. Ettevõtte restorani töötavad kokku seitsmes riigis. Baltikumis on avatud kokku 160 restorani, kus on tööl 2367 inimest. Eestis on ettevõttel 50 restorani ja 690 töötajat.