Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis alustas õpinguid üle saja esmakursuslase

Preeden lisas, et kui traditsiooniliselt on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kandideerijate seas kõige enam õppureid Tartust, siis on üllatav, et teisele kohale tänavusel vastuvõtul on õe õppekaval tudengeid Ida-Virumaalt. “Meil on heameel, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tegutsemine Narvas ja Kohtla-Järvel on kasvatanud ka meie populaarsust sealt piirkonnast pärit õppijate hulgas. Samal ajal on meie kõrgkoolil oluline fookus kvaliteetsel eestikeelsel rakenduslikul õppel ning seetõttu saame ka neile enne õpingute algust pakkuda süvendatult eesti keele õpet, kui selleks on vajadus.”