Türi vibulaskur lõpetas suurvõistluse seitsmendana

Võrreldes eelmiste aastatega on see sisehooaeg olnud maailmatasemel võistlevale Eesti plokkvibukoondisele tagashoidlikum ja tavapärasest rohkem on tulnud silmitsi seista tervise- ja tehniliste probleemidega. Hetkel hoiavad Eesti plokkvibu laskurid maailma reitingus järgmisi kohti – Robin Jäätma 13., Lisell Jäätma 17., Meeri-Marita Paas 25. ja Maris Tetsmann 40. koht.