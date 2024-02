Paides kihutasid mudelautod

Türi Loomemaja meeskonna eestvedaja Aare Meerits ütles, et Paide võistlus erines teistest etappidest sellepoolest, et oli kahepäevane ja sõideti vaipraja asemel kummimattidel. „See tähendab seda, et mudelid tuleb täielikult ümber seadistada,” selgitas ta.