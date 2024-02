Linnameeskond täiendas ridu

Linnameeskonna uus tipuründaja kinnitas, et on eesootavaks väljakutseks valmis ning avanenud võimaluse üle põnevil. “Läbirääkimiste alates sain kiiresti aru, et soovin Paidega liituda. Klubi näitas minu vastu siirast huvi, usku ja pühendumust kogu protsessi vältel. Hindan seda kõrgelt ja teen kõik endast oleneva, et seda usaldust tugeva pingutuse ja väravatega tasuda,” lausus ta. “Klubis on suurepärane personal, kes jagab ühiseid ideid. Tahan olla osa klubi ambitsioonidest ja annan endast parima, et nende täitumises peagi olulist rolli mängida.”