Eesti astub samme tekstiili- ja toidujäätmete vähendamiseks

Kliimaminister Kristen Michali sõnul aitavad muudatused säästa loodusvarasid ja tõsta Eesti konkurentesivõimet. „Eestis tekib igal aastal umbes 16 000 tonni tekstiilijäätmeid, mis on 17 kg inimese kohta. Praegu kogutakse neist liigiti ainult 22%, et neid korduskasutada või ringlusse võtta. Ülejäänud jäätmed põletatakse, viiakse prügilatesse või saadetakse arengumaadesse. Tekstiilitööstuse reguleerimine pakub ettevõtetele uusi ärivõimalusi ja inimestele kvaliteetsemaid, pikema elueaga tooteid,“ sõnas kliimaminister.

Jäätmete raamdirektiivi muudatusega soovitakse kehtestada kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides tekstiilitoodete jaoks kohustuslikud ja ühtsed tootjavastutuse süsteemid. See tähendab, et tootjad peavad edaspidi kandma tekstiilijäätmete käitlemise kulud. Eesmärk on neid suunata tootma vähem ja kvaliteetsemalt ning pakkuda ostjale nii parandamise kui hooldamise võimalusi. Eesti teeb omalt poolt ettepaneku täiendada algatust toodete osas, mis jõuavad ELi läbi e-kaubanduse ning lisaks ettepaneku koondada tekstiilitootjate info ühtsetel alustel registrisse, et andmed oleksid võrreldavad.