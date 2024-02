Noorte rohekiirendi Negavatt annab hoogu lennukatele ideedele

Negavati projektijuhi Kadi Kivimäe sõnul on Negavatt aastatega kasvanud üliõpilastele suunatud konkursist sisukaks kiirendiprogrammiks. „Negavati rohekiirendis saab osaleda ilma eelnevate teadmiste ja oskusteta – peamine, et oleks tahet ja indu hakata üheskoos idee kallal töötama. Negavatt püüab noortesse süstida särtsu ja julgust, olles turvaline stardiplatvorm oma idee valideerimiseks ning katsetamiseks. Anname noortele kõik vajalikud tööriistad, et üks maailmamuutev roheidee teoks teha,” lisab Kivimäe.