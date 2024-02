Järvamaa ja Kesk-Eesti sihtkohad sõidavad messile

Sellel korral on eestvedajaks Kesk-Eesti turismiarendusorganisatsioon, kes on koondanud kogu Viljandimaa ja Kesk-Eesti kokku, jagades turismiteavet õlg õla kõrval Soomaast, Mulgimaani, Põltsamaa ja Viljandini, Järvamaast rääkimata.

Kesk-Eesti turismiorganisatsiooni juht Johan-Kristjan Konovalov ütles, et kui varasemalt on messipind jagatud ettevõtete vahel laiali ja igaüks on keskendunud enda tutvustamisele, siis seekord ollakse väljas sihtkohtadena. "Soovime, et messi külastajad saaksid rohkem aimu meie piirkonnast tervikuna ja leiaksid põhjust peatuda Järvamaal, Põltsamaal, Soomaal, Viljandis ja Mulgimaal kauem kui vaid ühe ettevõtte külastamiseks."