PILDID JA VIDEO ⟩ Selline tuleb Automaailma Paide kauplus

Paide Automaailma kaupluse juhataja, ettevõtte suurkliendihaldur Kristel Soosaar sõnas, et nädalapäevad enne avamist on neil pood küll suures osas kaubaga komplekteeritud, siis teha on veel palju. „Välja tuleb panna omajagu silte, tööriistariiul täieneb, autotarvikute pool laieneb. Samuti ka autovaruosade osa ehk laopool,” loetles ta.