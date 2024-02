PILDID ⟩ Türil avati pea 3 miljonit eurot maksnud hoonekompleks

Türi äärelinna kerkinud A-energiaklassiga komandohoone on energiasäästlik, kaasaegse kütte- ja ventilatsiooniga ning suudab tänu päikesepaneelidele ise elektrit toota, mis tagab hoonele madalad hoolduskulud. Lisaks on hoones valminud õppeklass, mis võimaldab tegeleda ennetustegevusega, kaasates elanikke Eesti turvalisuse loomisse. Hoone ehituse maksumuseks on 2,75 miljonit eurot.

Et Türi päästekomando uue hoone ehitus algas 2022. aasta alguses, kuid tööd venisid ligi aasta jagu edasi, oli eelmise aasta detsembri kekel kevadpealinna päästjatele oluline hetk.

Esmalt andis Riigi Kinnisvara ASi kinnisvaraarenduse projektijuht Jaanus Hiiemäe Paide ja Türi päästekomando pealikule Ilmar Koppelile üle maja võtmed, teisipäeval algas suurem ümberkolimine ning öö vastu kolmapäeva veetis esimene vahetus juba uues hoones.

Ilmar Koppel pakkus toona, et kolimist jagub nädalaks-kaheks, kuid selle nädala alguses võtsid nad tõesti uue hoone päriselt kasutusele. «Vanast majast tõime kaasa päästevarustuse, IT- ja tehnoseadmeid ning vähesel määral ka ööblit, kõik muu on uues hoones olemas,» lausus ta.

Koppelile jättis uus hoone hea mulje. «Uus hoone on ikka uus hoone, kui millegagi mitte rahul olla, siis oleks see puhas vingumine – kõik on hästi,» ütles ta.

Ilmar Koppel lisas, et Türi-suguse väikelinna puhul komandohoone kesklinnas äärelinna kolimine suurt midagi ei muuda. «Rapla poole reageerimine on nüüd pisut kiirem, samas Paide poole aeglasem,» selgitas ta. «Suur pluss on see, et alates sellest nädalast ei pea Türi komando paakauto enam reageerima viitega, sest enam ei asu see komandost eemal rendipinnal.»

Kevadpealinna päästekomando uue hoone ametlik avamine jääb toimetusele teadaolevalt jaanuari lõppu. Türi päästjate vana hoone läheb remonti ja ajutiselt leiab seal ruumid keskkonnaamet. (JT)