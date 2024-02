Halb liikusaasta, jätkuvad kelmused ja lähisuhtevägivald – neid märksõnu nimetades nentis Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Janno Ruus, et politseitöös polnud eelmisel aastal tegu just parima 365 päevaga.

Möödunud aastal said politseinikud 2098 väljakutset, mis teeb keskmiselt kuus ärevat olukorda (öö)päevas. Üle veerandi väljakutsetest oli seotud alkoholijoobes inimeste ja nende toime pandud tegudega. Järgnesid avaliku korra rikkumised, vägivald ja liiklusväljakutsed.

NUMBER

37aastane

mees on keskmine Järvamaa pahategija. Selliseid inimesi oli eelmisel aastal Järvamaal 130, kes panid nad toime 169 kuritegu. 39aastane on keskmine Järvamaa naispahategija. Keskmine kannatanu on aga 38aastane mees ja 41aastane naine.