Türi Kevade Kooli tunnetustoa soov saab tänu toetajatele reaalsuseks

Türi Kevade Kooli direktor Ülle Müller sõnutsi on koolipere südamest tänulik iga toetuse eest. „Meil on väga hea meel, et kampaania „Türi Kevade Kool kutsub üles toetama tunnetustoa projekti erivajadustega lastele!" kogus Hooandja.ee keskkonnas soovitud toetuse," sõnas ta.