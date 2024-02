Paide andekaid lapsi saab preemiale esitada veel loetud tunnid

Nõukogu esimees Priti Värk on öelnud, et preemiatega ei tõsteta esile ainult neid lapsi, kes sihivad professionaalse sportlase või muusiku karjääri, vaid silmas peetakse mitmekülgseid andeid ning oskust neid andeid praegu ja tulevikus rakendada.

"Aastate jooksul on mitusada Paide last saanud rahatuge just sellest sihtkapitalist, et julgustada nende sihtide püüdmist ja aidata kaasa enesearengule. Maletajad, sportlased, muusikud, tantsijad, tublid õpilased, nooraktivistid – kõik on omamoodi andekad," rääkis Värk.