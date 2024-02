Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Tänavuse Tammsaare kirjanduspreemia pälvis Rein Raud romaaniga «Katkurong», mis põhineb tema vanaisa mälestustel. Autasu sai laureaat kätte laupäeval eesti kirjanduse pidunädala lõpuüritusel Albu rahvamajas, kuhu kõrvuti Rauaga oli saabunud hulk teisigi kandidaate ja kirjanikke, rahvaga kohtuma. Rein Raud oli tunnustuse üle väga rõõmus. «Tammsaare kirjanduspreemia on üks väheseid tunnustusi, mida annavad välja lugejad. Enamasti jagavad preemiaid ju kolleegid või kriitikud ning see teeb selle preemia eriliseks,» ütles ta preemiat vastu võttes.

* Esmaspäeval andis Paide Selver Järvamaa haigla sünnitusosakonnale üle kaupluses 14. novembrist 31. detsembrini kestnud kampaania «Koos on kergem» käigus kogunenud 1900 eurot. Selle lisab haigla toetusfondi, mille eest ostetakse rasedate, sünnitajate ja vastsündinute jälgimiseks ja raviks meditsiiniseadmeid. Järvamaa haigla peaarst Külvar Mand ütles, et haigla on koostöö üle väga rõõmus. «Tegelikult on meil nii eelmiste aastate kui ka tänavune summa juba mõnes mõttes ära kasutatud, sest mullu juulis ostis haigla vastsündinute jälgimis- ja intensiivravilaua, mille tarvis koguti raha juba aastaid,» märkis ta.