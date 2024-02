VIDEO ⟩ Aravete päästja vajus jääauku

Selgus aga, et õhukese jääkirme tõttu oli omal jõul veest väljasaamine vägagi keerukas, sest jää murdus päästja keharaskuse all. Selline tegevus väsitas asjaosalist korralikult, aga õnneks oli mehel seljas vastav varustus.

Kevadel võib päikeselisel või vihmasel perioodil varem veekogu katnud tugev jää kiiresti õhukeseks muutuda.

Ohutu on jääle minna pärast paarinädalast külma ilma, kui õhutemperatuur on olnud pidevalt alla 0°C ning veekogul on viiteid tugevale jääle (nt jalaga katsudes on pind tugev).

Tavaliselt on jää nõrgem jõgede kiirevoolulistes kohtades, jõgede suubumiskohtades ja torude suudmetes, allikakohtades, paadisildade tugipostide ümbruses, roostikus, vettelangenud puude võrade ümbruses ja laevateede läheduses.

2-3-kraadises vees viibimine on eluohtlik juba 15 minuti ja külmemas vees isegi paari minuti möödudes. Seetõttu on jääaugust pääsemise kiirus ja kannatanu ülessoojendamine väga oluline.

Kuidas end päästa jääaugust?

Hüüa appi!

Püüa mitte sattuda paanikasse- ole rahulik ja ära rabele;

Jälgi, et veevool sind jää alla ei tõmba;

Siruta käed jääaugu servale ja proovi tugevate ujumisliigutstega keha ja seejärel jalad jääaugu servale saada. Ole võimalikult kõhuli, selliselt jaotad oma kehakaalu mööda jääpinda ja sa ei vaju uuesti läbi.

Kui sul on jäänaasklid, siis need aitavad sul jääaugust kiiresti välja saada. Võta kumbassegi kätte jäänaasklid, löö need jää sisse ja tõmba ennast jääle;

Kui oled jääaugust välja saanud, siis ära tõuse kohe püsti, nii võid uuesti läbi jää vajuda. Eemaldu jääaugust kas rulludes või roomates;

Ohutus kauguses tõuse püsti ja lahku jääle tuldud rada pidi;

Otsi koht, kus sooja saad ja vaheta märjad riided kuivade vastu. Kui sul kuivi riideid käepärast ei ole, siis esmaselt aitab ka, kui märjad riided kuivaks väänad.

Jääl liikumiseks vajalik varustus matkajale ja sportijale

Jäänaasklid ja vile. Pane naasklid kaela, kõige pealmise riietuse peale, et need vajadusel takistuseta kätte saaks;

Laetud mobiiltelefon veekindlas kotis;

Mitmekihiline heledavärviline riietus;

Head kerged matkasaapad;

Kuivad vahetusriided. Pane vahetusriided veekindlasse kotti.

Võta sõber kaasa, nii on abikäsi alati lähedal.

Jääl olles..

Veendu, et jää kannab sind. Väldi kohti, kus jää võib olla nõrgem;

Liigu jääl juba eelnevalt käidud paikades, nii võid kindel olla, et jää kannab sind;

Hoidu eemale lahvandustest ja jääpragudest. Nende läheduses on jää nõrgem ja sa võid sellest läbi vajuda;

Ära kunagi sõida jääpangaga, kui näed seda kedagi tegemas, siis keela. Jääpank võib kiiresti laguneda ja sellel viibijad vette kukkuda;

Kui kuuled jää praksumist, siis lahku viivitamatult jäält. See on signaal, et kusagil on tekkinud jää sisse praod, mis võivad ohustada sinu ohutut viibimist jääl;

Väldi liikumist jääl pimedas. Sa võid kaotada orientatsiooni ja sattuda kohta, kus jää ei kanna;

Jäätunud veekogul puhub tavapäraselt tuul. Ära unusta, et tuul süvendab külma tunnet ja sul hakkab varem külm, kui tuulevaikses kohas;

Ära tarbi jääl olles “külma rohuks” alkoholi, see tekitab petliku sooja tunde, kuid ei peata keha jahtumist.