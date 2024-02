Kodukootud arvutikelmide lai elu ⟩ Igast külastatud pangaautomaadist tuli sadu eurosid vaba raha

Eksib see, kes arvab, et mehed tegelesid organiseeritud kuritegevuse jaoks häkkeritena. Ei, nad said lihtsalt enda valdusesse kannatanu SMART-ID paroolid ning tegid eelnimetatud paroole kasutades, kannatanu teadmata ja loata, tema arvelduskontolt teisele arvelduskontole kaks ülekannet- mullu märtsis esmalt 2500 ja seejärel veel 1000 eurot.