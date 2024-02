Kunagi Paides elanud mees haihtus hooldekodust

Pealtnägija sõnul liikus Matti Tapa kesklinna suunas ning viimati nähti teda bussijaamas. Hooldekodu töötajad asusid Mattit küll kohe otsima, kuid paraku ei leidnud teda enam bussjaamast ega ka mujalt. Politsei on kontrollinud nii Tapa bussijaama, rongijaama, kaupluste kui ka parkide ümbrust, kuid paraku pole meest seni leitud. Samuti on kontrollitud erinevate linnakaamerate salvestusi, kuid ka nendele pole Matti jäänud. Võimalik, et Matti võis liikuda kuidagi ka Paidesse, kus ta ka varasemalt elas. Politsei jätkab otsingutega.

Mattil on seljas musta värvi teksapüksid, musta värvi jope, mille all omakorda sinine jope. Jalas on tal mustad saapad ja peas must nokamüts. Mees on umbes 180cm pikk ja kõndimiseks kasutab keppi.