Linnameeskonda turundab uus tegija

“Ragnar Klavani esimese Paide trenni jäädvustamisega alanud sidusus klubiga on sellele järgnenud aastatel kaasa toonud mitmeid ametialaseid võite, mälestusväärseid õnnestumisi ja hinge pugenud sündmusi – seeläbi on täiemahuline liitumine Linnameeskonnaga ainuõige ja siiralt rõõmustav samm. Olgugi et Marek Tiitsilt päritav mantel on paks ja saapad prisked, siis annan omalt poolt kõik, et kogu varasemalt sissetöötatud kommunikatsioonikeel ja turundustegevused oma purjedes samaväärselt head tuult säilitaks. Vamos Paide!”