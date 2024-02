Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s, pärast keskööd on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 8-15, kohati kuni 20 kraadi, saartel ja läänerannikul 4-9 kraadi.