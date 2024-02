Leetrid on väga nakkav viirushaigus, mis avaldub kurgu ja silmade põletikuna ning iseloomuliku lööbena. Leetrite sagedasemad tüsistused on kopsupõletik või keskkõrvapõletik. Harvem tüsistus on peaajupõletik ehk entsefaliit, mille tagajärjel võib invaliidistuda või surra. Allikas: terviseamet

Foto: Shutterstock