Taliujuja nimi kirjutati kolmel korral maailmarekordite raamatusse

Seda siiski piltlikult, sest ega tänapäeval rekordite kohta raamatuid koostata. Aga kui kellegi nimi maailmas mõne spordiala tipus troonib, on see uhke tunne ikkagi. Ka Merle­ Vantsi ei varjanud, et iga ujutud rekord teeb meele heaks ja paneb enda üle uhkust tundma. Ta on nüüd maailmarekordi­ omanik 55–59aastaste naiste vanuseklassis 50 meetri liblikujumises ning 50 ja 100 meetri vabaujumises talvistes välitingimustes.