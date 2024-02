Siseminister Lauri Läänemetsa rõõmustas oma avakõnes, et uus päästekomando avati just tema koduvallas. “Loodan, et uus hoone on saab omamoodi keskuseks ehk kohaks, kus inimesi käib ka ennetustöö raames,” märkis ta ja andis kingitustena üle riigilipu ja kella.