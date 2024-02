Vaata, millist kinnisvara võiks omale lubada keskmist palka teeniv õpetaja Järvamaal

Osades valdades juba on õpetajate keskmine palk 120% riigi keskmisest ja seda isegi Harjumaal. Maakonna keskmisest kõrgemat töötasu makstakse õpetajatele Statistikaameti andmetel Raplamaal, Saaremaal, Valgamaal, Võrumaal, Hiiumaal ja Jõgevamaal. Hiiumaal on see suisa 44% ja Valgamaal 37% maakonna keskmisest kõrgem. Arenguseire keskuse statistika põhjal on maakonniti pedagoogide palgaerinevused märkimisväärselt suured. Näiteks Harjumaa õpetajad teenivad Läänemaa kolleegidest 312 eurot ehk 20% rohkem, kuid ka elukallidus on piirkonniti väga erinev. Samas on Harjumaa enamikes valdades õpetaja töötasu maakonna keskmise palgaga võrreldes madalaim. Palga suurust mõjutavad ka lisatasud, näiteks klassijuhataja ameti pidamine. Kõik need tegurid avaldavad mõju kinnisvara ostmiseks pangalt laenu saamisel.