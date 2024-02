Koguduse vestlusõhtu Paides vaeb kiriku ja riigi omavahelisi suhteid

Vestlusõhtute korraldaja Eimar Veldre sõnul tuleb juttu sellestki, kas riik ja kirik on lahus või koos. "Või on hoopis väär niimoodi küsida? Eesti põhiseadus rõhutab, et riigikirikut ei ole. Seega saab rääkida hoopis riigi ja kiriku koostööst," rääkis Veldre.

"Paratamatult on küsimus ka sfäärides, milles kiriku ühiskonnaelus kaasa räägib. Kas see on hoolekanne, noorsootöö ja pärandihoid või on see ka poliitilistes aruteludes osalemine ja oma väärtuste kaudu rahvale valikute selgitamine," tõstatas Veldre küsimusi.