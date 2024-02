Õnneks pole paneel purunenud kurja käe läbi. „Esmasel hinnangul tundub, et reklaamtulpa katva PVC plaadiga on aeg oma töö teinud ja materjal on kinnituskohtades ära väsinud. Vigane reklaamtulp parandatakse esimesel võimalusel,” kommenteeris Paide linnaarhitekt Peter Luuk.