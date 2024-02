Vastlakukkel küll, aga mis teeb selle eriliseks

Paides tegutseva Emmeliine toidutoa perenaine Kadi Truus märkis lõbustatult, et tegi väikelinnas kukliralliga algust juba eelmise aasta novembris, kui tal endal äkitsi vastlakukli isu peale tuli. «Tegin suurema laari ja panin sotsiaalmeediasse üles, et meil on kukleid pakkuda. Selgus, et peale minu oli veel paljudel vahukukli isu. Tekkis lausa järjekord,» meenutas ta.