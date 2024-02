Kevad saabub veerandasajandat korda

Aastaid kevadpealinna toimkonda juhtinud Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe on andnud selle ameti üle vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhile Triin Pärnale, ent toimkonnas räägib ta kaasa ja tegutseb edasi. Välimäe meenutas, et aastate jooksul on kevadpealinna üritused tulnud ja mõni neist ka oma aja ära elanud. Välimäe sõnul on temale olulisema tähtsusega siiski kevade saabumine. «See on ikka erakordselt tore, et ükskõik mis kell see kevad igal aastal saabub, kas kell kaksteist öösel või pool viis hommikul, ja olgu ilm missugune tahes, ikka tulevad Türi inimesed kultuurikeskuse juurde kevadet tervitama,» lausus ta. «Eelmisel aastal sadas vihma ja hästi kehv ilm oli, ja ikka tulid türilased kohale, seisid vihmavarjudega, kõik olid rõõmsad. Nii tore!»